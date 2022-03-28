У Німеччині заборонили символ "Z", який використовується у кампанії на підтримку вторгнення росії в Україну

Демонстрація літери Z як символу підтримки російських військових в Україні вважатиметься протизаконною в Німеччині. Про це оголосила пресслужба МВС країни.
Раніше кілька земель у складі ФРН, зокрема, Нижня Саксонія та Баварія, попередили про кримінальне покарання тим, хто використовує Z як символ підтримки російських військових.
Страхова компанія Zurich Insurance зі Швейцарії 27 березня оголосила, що тимчасово перестала використовувати у соцмережах свій логотип у вигляді білої літери Z на синьому тлі, аби не асоціюватись із російським вторгненням в Україну.
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