У Німеччині впевнені, що наявність у України ПДЧ не врятувало б її від анексії Криму.

Офіційний посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен відповіла на недавні звинувачення секретаря РНБО Олексія Данилова щодо того, що якби Україна отримала ПДЧ ще в 2008 році, катастрофи з окупацією Криму не виникло б.

Надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО не зупинило б Росію від окупації Криму, вважає Анка Фельдгузен.

Рішення щодо анексії Криму були «в скриньках російської влади давніми». І Путін просто вичікував момент, коли Україна стане найбільш вразлива. І цей момент настав - поштовхом послужила Революції Гідності. Москва «побачила можливість діяти» та «дуже швидко зреагувала», додала Фельдгузен.

На питання, чи відчуває Німеччина провину за події 2014 року, посол відповіла «ні».

«Адже було видно, що росіяни давно до цього готувалися. Був би ПДЧ, не було б ПДЧ - це теж спекуляції. Але я особисто не думаю, що наявність ПДЧ якось зупинила б росіян», - заявила посол.

Варто відзначити, що підсумком саміту НАТО від 14 червня стала згода членів Альянсу надати Україні ПДЧ, за умови продовження антикорупційних реформ.