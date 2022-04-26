У Німеччині зберуться 40 держав для обговорення військової підтримки Україні

10:20 26 квітня Київ, Україна

У вівторок, 26 квітня, представники понад 40 держав обговорять питання щодо надання військової підтримки Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки".



Зустріч пройде на військовій базі США "Рамштайн" у Німеччині, Сполучені Штати представлятиме міністр оборони Ллойд Остін.



Генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США, заявив, що головне завдання переговорів – синхронізація та координація військової допомоги Києву. Міллі сказав журналістам, що наступні кілька тижнів можуть виявитися вирішальними.



Представники США, які говорили на умовах анонімності, зазначили, що зс рф роблять ставку на потужний артилерійський вогонь, намагаючись прорвати позиції ЗС України, оточити та знищити українські війська. За оцінками США, багато російських частин зазнали великих втрат, а деякі втратили до 30% особового складу.

Однак росія продовжує мати перевагу у військовому потенціалі та чисельності військ і демонструє намір продовжувати війну. Москва також здатна фінансувати військову кампанію, незважаючи на західні економічні санкції.



У свою чергу ЗС України демонструють високий бойовий дух, креативність у бойових діях, а також знання території.

- Вони здатні перемогти, якщо у них буде належна зброя та належна підтримка, - зазначив міністр оборони США Ллойд Остін.

За оцінками британської військової розвідки, втрати зс росії склали приблизно 15 тис. людей убитими, близько 2 тис. одиниць бронетехніки, включаючи приблизно 530 танків, 60 літаків і вертольотів. Росія заявила про втрату 1 351 убитими та 3 825 пораненими.