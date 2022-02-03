У Німеччині відбулися акції на підтримку України у конфлікті з РФ

16:10 31 січень Київ, Україна

Біля Бранденбурзьких воріт у Берліні пройшла акція супротивників військового конфлікту між Росією та Україною, під гаслом "У війни немає кордонів".



Українці та друзі України зібралися, щоб "вкотре продемонструвати світові, що українці виступають проти війни, і закликати уряд Німеччини використати свій вплив на Москву, щоб зупинити нову російську агресію".

Учасники акції також виступили проти запуску газопроводу "Північний потік-2" та закликали запровадити нові санкції проти РФ та не блокувати постачання в Україну зброї із Західної Європи.



Подібні акції відбулися у Франкфурті-на-Майні, Гамбурзі та Кельні. Декількома днями раніше – у Мюнхені та Дрездені. На 6 лютого заплановані демонстрації у Мюнхені та Дюссельдорфі, вказують організатори та учасники заходів у соцмережах.

Україна, через побоювання нового вторгнення військ РФ, вже неодноразово закликала країни Заходу, зокрема, й Німеччину, до постачання озброєння. ФРН не готова на цей крок. На думку німецьких чиновників, надання зброї Україні може лише посилити напругу та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж зараз. Позицію непостачання зброї в кризові регіони також закріплено в коаліційній угоді чинного уряду. Втім, останнім часом у політичних колах ФРН звучить дедалі більше закликів її переглянути та зробити виняток для України.



26 січня глава Міноборони Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht) оголосила, що Німеччина поставить Україні 5000 військових шоломів. Посол України у Німеччині Андрій Мельник привітав цей крок, але назвав цю допомогу "краплею в морі".