У Німеччині схвалили постачання важкого озброєння для України

15:44 13 квітня Київ, Україна

Найближчим часом Німеччина має намір розпочати постачання важкого озброєння в Україну. Про це домовилася правляча у Німеччині коаліція (Соціал-демократична партія Німеччини, "зелені" та Вільна демократична партія).

Про це повідомив у середу у своєму Twitter експерт фракції Вільної демократичної партії (ВДП) з питань оборони Маркус Фабер.

“Німеччина тепер швидко доставлятиме в Україну важку техніку. Я радий, що ми разом із фракцією Вільних демократів змогли переконати у цьому наших партнерів по коаліції”, - написав він.

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок ("зелені") 11 квітня заявила, що Київ потребує важкого озброєння і що зараз не час для відмовок у цьому питанні.



Проте канцлер Німеччини Олаф Шольц, незважаючи на тиск, досі зволікав з рішенням про постачання зброї.