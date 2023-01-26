У Німеччині почнуть навчати військових України на Leopard 2 та Marder

15:33 26 січня Київ, Україна

У Німеччині військовослужбовці України до кінця січня розпочнуть навчання на БМП Marder, а трохи пізніше – на танках Leopard 2.



Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.



Зазначається, що навчання проходитиме на тренувальному полігоні у Німеччині.



За словами Пісторіуса, у випадку з Marder заняття стартують "до кінця січня", а з Leopard 2 - "трохи пізніше".



Міністр зазначив, що очікує на передачу першої партії Leopard 2 Україні "наприкінці березня або на початку квітня".