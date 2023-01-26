У Німеччині почнуть навчати військових України на Leopard 2 та Marder

У Німеччині військовослужбовці України до кінця січня розпочнуть навчання на БМП Marder, а трохи пізніше – на танках Leopard 2.
Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.
Зазначається, що навчання проходитиме на тренувальному полігоні у Німеччині.
За словами Пісторіуса, у випадку з Marder заняття стартують "до кінця січня", а з Leopard 2 - "трохи пізніше".
Міністр зазначив, що очікує на передачу першої партії Leopard 2 Україні "наприкінці березня або на початку квітня".
Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.
Зазначається, що навчання проходитиме на тренувальному полігоні у Німеччині.
За словами Пісторіуса, у випадку з Marder заняття стартують "до кінця січня", а з Leopard 2 - "трохи пізніше".
Міністр зазначив, що очікує на передачу першої партії Leopard 2 Україні "наприкінці березня або на початку квітня".
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