У Німеччині розпочинаються розширені американські навчання для українських сил

10:52 16 січня Київ, Україна

З метою повернути протягом наступних п'яти-восьми тижнів батальйон чисельністю близько 500 українських військовослужбовців на поле бою для боротьби з окупантами, США почали в Німеччині розширену бойову підготовку українських військових.

Про це повідомляє голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі. Його цитує Associated Press (AP).

Українські військовослужбовці залишили країну кілька днів тому, у Німеччині вони пройдуть навчання, підготуються до початку наступу або відбиття російських атак. Військовим покажуть, як краще переміщати та координувати у бою роту та батальйон, використовуючи комбіновану артилерію, бронетехніку та наземні сили.

Сьогодні Міллі планує особисто приїхати на полігон - подивитися, як проходять навчання, і переконатися у відповідності до програми та запланованих поставок зброї.

За словами Міллі, комплексні навчання у поєднанні з новою зброєю, артилерією, танками та іншими транспортними засобами, спрямованими в Україну, матимуть ключове значення для допомоги у поверненні території, захопленої росією. Він зазначив, що мета полягає також у тому, щоб знову навчені сили могли використати відправлену Україні зброю до того, як розпочнуться весняні дощі.

Міллі уточнив, що США проводили подібні навчання до російського вторгнення у лютому минулого року. Однак, щойно розпочалася війна, Нацгвардія США та сили спеціальних операцій, які проводили підготовку на території України, залишили країну, стверджує він. За його словами, європейські союзники також проводять навчання військових.