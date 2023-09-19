11:41 19 вересня Київ, Україна

У Німеччині розпочалося засідання у форматі "Рамштайн" . На нього вже прибули міністр оборони Рустем Умеров, міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Для нового міністра оборони України Рустема Умерова це буде перша зустріч у такому форматі. Під час саміту він також проведе брифінг для медіа.



Засідання відкрив міністр оборони США Ллойд Остін. Він розпочав виступ із подяки Олексію Резнікову "за його важку працю та самовідданість і за все, що він зробив для вільної України у безпечному світі".

"Я хочу вітати нового міністра оборони України Рустема Умерова. Прекрасно, що ви тут. Мені дуже сподобався наш дзвінок кілька днів тому і, звичайно, сподобалася наша зустріч, яку ми щойно завершили. Я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з вами та вашою командою", – сказав Остін.

Він наголосив, що обіцяні Вашингтоном танки Абрамс вже скоро приїдуть до України.

"З часу нашої останньої зустрічі ми виділили загалом понад 2 мільярди доларів допомоги. Ці пакети містили критично потрібну протиповітряну оборону, снаряди та обладнання для розмінування», – сказав глава Пентагону.

За словами Остіна, загалом США та глобальні партнери України виділили понад 76 мільярдів доларів прямої допомоги для оборони України та "зараз ці пожертвування демонструють глибоку рішучість близько 50 країн, які зібралися тут".

"Ми забезпечуємо підзвітність наших внесків за допомогою надійного моніторингу використання та будемо тісно співпрацювати з нашими українськими партнерами, щоб забезпечити ефективне використання та захист усієї допомоги", - сказав він.

Міністр оборони Німеччини не присутній на сьогоднішньому Рамштайні. У Бориса Пісторіуса виявили коронавірус.

"Рамштайн"-15 - які очікування

Напередодні засідання в Україні та на Заході дедалі частіше обговорюють, коли США наважаться на передачу далекобійних ракет ATACMS. Аналогічного рішення чекають від Німеччини за Taurus.



Частина союзників оголосила про допомогу, не чекаючи на зустріч. Наприклад, Данія надасть найбільший пакет допомоги на понад 800 млн доларів із танками, БМП та зенітними знаряддями. А Литва пообіцяла 1,5 млн набоїв.



Повідомлялося, що зміна міністра оборони не вплине на відносини із союзниками. Призначений на цю посаду Рустем Умеров ще минулого тижня зв'язався з американським колегою Ллойдом Остіном. Сторони обмінялися думками щодо невідкладних потреб України, обговорили порядок денний "Рамштайну" та домовилися залишатися у тісному контакті.