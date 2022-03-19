У Генштабі впевнені - Росія має серйозні проблеми з військовою комплектацією

Війська Росії в Україні мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та сил забезпечення. Про це у четвер, 17 березня, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Зазначається, що російські війська продовжують зазнавати втрат.
"Особовий склад противника деморалізовано, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил Російської Федерації брати участь у війні на території України", - йдеться у повідомленні.
Станом на ранок 17 березня стан, становище та характер дій Сил оборони істотних змін в останню добу не зазнали. ЗСУ продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів.
Також у Генштабі повідомили, що за добу українські захисники знищили командний пункт та підрозділи забезпечення 35 загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ, втрати ворога уточнюються.
Крім того, за попередню добу, завдяки майстерності зенітних ракет Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України знищено десять повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформація про тип ще одного збитого літака та загибель льотчиків уточнюється. Підрозділи Повітряних сил продовжують активно діяти з метою позбавлення авіації загарбників можливості домінувати у повітрі.
Ворог, не маючи успіху у проведенні наземної операції, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.
Російські загарбники продовжують діяти і в інформаційному просторі – кібератаки, фізично знищують ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну кампанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони.
У той самий час противник продовжує активно поширювати дезінформацію про перебіг ведення так званої "спеціальної операції" серед власного населення.
Зазначається, що російські війська продовжують зазнавати втрат.
"Особовий склад противника деморалізовано, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил Російської Федерації брати участь у війні на території України", - йдеться у повідомленні.
Станом на ранок 17 березня стан, становище та характер дій Сил оборони істотних змін в останню добу не зазнали. ЗСУ продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів.
Також у Генштабі повідомили, що за добу українські захисники знищили командний пункт та підрозділи забезпечення 35 загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ, втрати ворога уточнюються.
Крім того, за попередню добу, завдяки майстерності зенітних ракет Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України знищено десять повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформація про тип ще одного збитого літака та загибель льотчиків уточнюється. Підрозділи Повітряних сил продовжують активно діяти з метою позбавлення авіації загарбників можливості домінувати у повітрі.
Ворог, не маючи успіху у проведенні наземної операції, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.
Російські загарбники продовжують діяти і в інформаційному просторі – кібератаки, фізично знищують ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну кампанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони.
У той самий час противник продовжує активно поширювати дезінформацію про перебіг ведення так званої "спеціальної операції" серед власного населення.
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