У Генштабі розповіли про військові втрати Росії на сьогодні

11:06 21 березня Київ, Україна

Втрати російських окупантів в Україні становлять близько 15 тис. військовослужбовців, повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил України у понеділок.



Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 березня орієнтовно склали:



особового складу – близько 15000 осіб,

танків – 498 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1535 од.,

артилерійських систем – 240 од.,

РСЗВ 80 од.,

засоби ППО – 45 од.,

літаків – 97 од.,

вертольотів – 121 од.,

автомобільної техніки – 969 од.,

кораблі /катери - 3 од.,

цистерн з ПММ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24,

Спеціальна техніка – 13.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.





