У Генштабі розповіли про військові втрати Росії на сьогодні

Втрати російських окупантів в Україні становлять близько 15 тис. військовослужбовців, повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил України у понеділок.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 березня орієнтовно склали:
особового складу – близько 15000 осіб,
танків – 498 од.,
бойових броньованих машин ‒ 1535 од.,
артилерійських систем – 240 од.,
РСЗВ 80 од.,
засоби ППО – 45 од.,
літаків – 97 од.,
вертольотів – 121 од.,
автомобільної техніки – 969 од.,
кораблі /катери - 3 од.,
цистерн з ПММ 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24,
Спеціальна техніка – 13.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 березня орієнтовно склали:
особового складу – близько 15000 осіб,
танків – 498 од.,
бойових броньованих машин ‒ 1535 од.,
артилерійських систем – 240 од.,
РСЗВ 80 од.,
засоби ППО – 45 од.,
літаків – 97 од.,
вертольотів – 121 од.,
автомобільної техніки – 969 од.,
кораблі /катери - 3 од.,
цистерн з ПММ 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24,
Спеціальна техніка – 13.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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