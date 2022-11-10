У Генштабі розповіли, як діятимуть у разі нападу з білорусі

10:48 10 листопада Київ, Україна

Українські військові вдадуться до активної оборони, якщо окупанти спробують повторити наступ на Україну з території білорусі. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

“Активна оборона. Так діятимуть наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ з території республіки білорусь. З моменту перетину державного кордону з Україною розпочнеться масоване вогневе ураження окупантів", - йдеться у повідомленні.

Кожна дорога та стежка, ліси та пагорби стануть для окупантів пасткою чи неприємним сюрпризом, зазначили у Генштабі. Там прогнозують, що втрати окупантів у разі наступу з білорусі будуть "величезні".



Для оборони та відсічі збройної агресії планується задіяти всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів. Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних сил та Ракетних військ та артилерії, повідомили у Генштабі.