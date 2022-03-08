У Гаазі відбудеться слухання за позовом України щодо дій Росії

11:07 07 березень Київ, Україна

7 та 8 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі проведе слухання за позовом України щодо Росії.

Українська влада звернулася до суду 27 лютого, за три дні після вторгнення Росії. Київ вважає, що Росія спотворює поняття "геноцид" для виправдання агресії і наполягає на вжитті забезпечувальних заходів щодо Росії, повідомляє служба bbc.



Україна скаржиться на те, що Росія використовує очевидно неправильне тлумачення конвенції, і фактично зловживає конвенцією про геноцид як привід для проведення воєнної операції, тим самим підриваючи завдання конвенції.



Росія вважає, що мета України – знищення російськомовного населення, що нічим не підтверджується. Безумовно, всі сторони конфлікту чинили там злочини, це не викликає сумнівів, повідомляє експерт bbc.

"Але це все військові злочини, а не геноцид", - переконаний експерт із міжнародного права.

Геноцид юридично - дії з наміром знищення або умов, розрахованих на знищення (заподіяння шкоди здоров'ю, передача дітей з однієї групи до іншої) чітко визначеної конвенцією групи.



У Донбасі немає жодної національної, релігійної, расової чи етнічної групи - "народу Донбасу" не існує. Не було й зазначених у конвенції дій із боку України.



Разом з основною заявою, розгляд якої ще не розпочався, Україна попросила вжити тимчасових обмежувальних заходів. Як і 39 правило регламенту ЄСПЛ, вони повинні забезпечити розгляд спору по суті.



Представлятиме Україну в Міжнародному суді юрист-міжнародник Антон Кореневич, представник президента Володимира Зеленського у Криму, повідомляється у виданні.