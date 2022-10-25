У ФРН заявили, що росія має взяти участь у відновленні України

15:42 25 жовтня Київ, Україна

Реконструкція України – це "проєкт на покоління".



Про це заявила федеральний міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце в ефірі каналу NTV.

"Наразі міжнародним правом не передбачено нічого, щоб зробити щось подібне можливим. Я думаю, що було б багато сенсу, якби росію також було залучено”, - заявила вона.

За словами Шульце, поки що неможливо назвати точну цифру, скільки коштуватиме відновлення України.

"Зараз обговорюються неймовірні суми, але насправді ніхто поки що не може точно сказати, скільки потрібно грошей, тому що це залежатиме також від того, скільки, на жаль, ще буде зруйновано", - наголосила міністр.



Вона також заявила, що підтримка у відновленні країни є абсолютно необхідною, оскільки Україна знаходиться недалеко від Німеччини.

"Це сусід зі Східного партнерства. Ми повинні бути зацікавлені у зміцненні всього Східного партнерства, тому що невідомо, що робить кремль, які у путіна ще є плани", - сказала Шульце.