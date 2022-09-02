У Фінляндії митники конфіскують у росіян євро

Фінська митниця підтвердила, що відповідно до санкцій Європейського Союзу проти росії, конфіскує євро у російських туристів, які повертаються додому.
Про це повідомляє Yle.
Раніше російське видання "Фонтанка" розповіло про декілька випадків конфіскації готівки під час перетину кордону Фінляндії з росією у росіян.
Один із них розповів, що митники пропонували йому або передати вилучені гроші будь-кому, хто їде до Фінляндії, або залишити на зберігання у пункті пропуску та забрати при повторному в'їзді до країни, оскільки термін зберігання не обмежений.
Головний митний інспектор Яркко Кескінен підтвердив, що готівка у росіян на кордоні конфіскується на підставі санкцій, введених ЄС щодо росії через війну в Україні.
Про це повідомляє Yle.
Раніше російське видання "Фонтанка" розповіло про декілька випадків конфіскації готівки під час перетину кордону Фінляндії з росією у росіян.
Один із них розповів, що митники пропонували йому або передати вилучені гроші будь-кому, хто їде до Фінляндії, або залишити на зберігання у пункті пропуску та забрати при повторному в'їзді до країни, оскільки термін зберігання не обмежений.
Головний митний інспектор Яркко Кескінен підтвердив, що готівка у росіян на кордоні конфіскується на підставі санкцій, введених ЄС щодо росії через війну в Україні.
Якщо росіяни при перетині фінсько-російського кордону спробують сховати готівку, що є у них, співробітники митниці можуть розцінити такі дії як контрабанду.
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