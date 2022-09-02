У Фінляндії митники конфіскують у росіян євро

09:14 01 вересня Київ, Україна

Фінська митниця підтвердила, що відповідно до санкцій Європейського Союзу проти росії, конфіскує євро у російських туристів, які повертаються додому.



Про це повідомляє Yle.



Раніше російське видання "Фонтанка" розповіло про декілька випадків конфіскації готівки під час перетину кордону Фінляндії з росією у росіян.



Один із них розповів, що митники пропонували йому або передати вилучені гроші будь-кому, хто їде до Фінляндії, або залишити на зберігання у пункті пропуску та забрати при повторному в'їзді до країни, оскільки термін зберігання не обмежений.



Головний митний інспектор Яркко Кескінен підтвердив, що готівка у росіян на кордоні конфіскується на підставі санкцій, введених ЄС щодо росії через війну в Україні.

"Експорт офіційної валюти ЄС до росії заборонено санкційним регламентом", - зазначає він і додав, що можливості зберігати гроші у пункті пропуску у громадян рф немає.

Якщо росіяни при перетині фінсько-російського кордону спробують сховати готівку, що є у них, співробітники митниці можуть розцінити такі дії як контрабанду.