У Фінляндії заарештовано активи росіян, які перебувають під санкціями Євросоюзу

10:15 15 вересня Київ, Україна

Влада Фінляндії наклала арешт на активи, які підпали під санкції ЄС, громадян російської федерації на суму близько 189 мільйонів євро.

Про це повідомив фінський телеканал MTV Uutiset.

Спектр арештованих активів широкий. Сюди входить велика кількість нематеріальних активів, таких як дебіторська заборгованість, акції та кошти, що знаходяться на рахунках. Також було конфісковано цілі об'єкти нерухомості, різноманітну промислову сировину та транспортні засоби.

"Розслідування судових приставів просунулися і продовжуватимуться. Це завдання є довгостроковим і складним. Крім того, до списку санкцій ЄС внесено нових фігурантів", - пояснив фахівець із взаємодії Акі Віртанен зі Служби стягнення.

Влада не розповідає подробиці окремих арештів або осіб, у яких вилучено майно. Проте за літо сума збільшилася більш ніж удвічі. Раніше вона становила близько 80 мільйонів євро.