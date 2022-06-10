У фантазіях лаврова Польща вже "освоює" українську територію

Глава мзс росії сергій лавров прокоментував слова президента Польщі Анджея Дуди, який порівняв путіна з Гітлером.
За його словами, про це свідчать рішення, "прийняті президентом Зеленським і Верховною Радою, про особливі права поляків".
Крім того, за словами лаврова, "Польща створює якусь паралельну систему контролю податкової служби України".
Крім того, за словами лаврова, "Польща створює якусь паралельну систему контролю податкової служби України".
росія захопила Херсон та Мелітополь.
росія знищила Маріуполь.
росія влаштувала різанину у Бучі.
росія окупувала 20% території України.
Але "освоює українську" територію Польща.
Не плутайте...
росія знищила Маріуполь.
росія влаштувала різанину у Бучі.
росія окупувала 20% території України.
Але "освоює українську" територію Польща.
Не плутайте...
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Емманюеля Макрона за постійні телефонні переговори з путіним.
Польський лідер не бачить підстав вести переговори з путіним і вважає, що західні лідери даремно витрачають час. Водночас, за словами Дуди, під час Другої світової війни жоден із лідерів не вів переговори з Адольфом Гітлером та не пропонував йому зберегти обличчя.
Польський лідер не бачить підстав вести переговори з путіним і вважає, що західні лідери даремно витрачають час. Водночас, за словами Дуди, під час Другої світової війни жоден із лідерів не вів переговори з Адольфом Гітлером та не пропонував йому зберегти обличчя.
Необхідно зробити все, щоб зупинити імперіалістичну росію, наголосив польський президент.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі