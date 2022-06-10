У фантазіях лаврова Польща вже "освоює" українську територію

14:21 10 червня Київ, Україна

Глава мзс росії сергій лавров прокоментував слова президента Польщі Анджея Дуди, який порівняв путіна з Гітлером.

"Польща та ті керівники, які допускають подібні сентенції, напевно, їм краще порадити займатися вивченням історії, своєї власної історії та тих подій, що лежать в основі польської історії. Поки що ми бачимо, що за розмовами про неприпустимість діалогу з росією польські колеги починають "активно освоювати" українську територію", – заявив лавров.

За його словами, про це свідчать рішення, "прийняті президентом Зеленським і Верховною Радою, про особливі права поляків".



Крім того, за словами лаврова, "Польща створює якусь паралельну систему контролю податкової служби України".

росія захопила Херсон та Мелітополь.

росія знищила Маріуполь.

росія влаштувала різанину у Бучі.

росія окупувала 20% території України.

Але "освоює українську" територію Польща.

Не плутайте...

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Емманюеля Макрона за постійні телефонні переговори з путіним.



Польський лідер не бачить підстав вести переговори з путіним і вважає, що західні лідери даремно витрачають час. Водночас, за словами Дуди, під час Другої світової війни жоден із лідерів не вів переговори з Адольфом Гітлером та не пропонував йому зберегти обличчя.

«Я вражений усіма тими переговорами, які зараз ведуться з путіним. Канцлер Шольц, президент Емманюель Макрон. Ці розмови марні. Що вони роблять? Вони лише легітимізують особу, відповідальну за злочини, вчинені російською армією в Україні. Він відповідає за це. Він вирішив направити туди війська. Йому підпорядковуються командири. Хто так розмовляв із Адольфом Гітлером під час Другої світової війни? Хто сказав, що Адольфу Гітлеру треба зберегти обличчя? Що ми маємо діяти так, щоб не було принизливо для Адольфа Гітлера? Я не чув такого», – сказав Дуда.

Необхідно зробити все, щоб зупинити імперіалістичну росію, наголосив польський президент.