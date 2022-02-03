У Євросоюзі спростували міфи, які просуває російська пропаганда

07:08 01 лютий Київ, Україна





Результати дослідження оприлюднено на



Його автори наголосили, що з початку окупації Криму та військової агресії на сході Росія веде постійну, контрольовану державою кампанію з дезінформації проти України. Вона спрямована на росіян, мешканців сусідніх із РФ країн, Євросоюзу та інших, з метою маніпулювання інформацією та впливу на громадську думку.



Військова ескалація з боку Росії, яка розпочалася навесні 2021 року на кордоні з Україною та в окупованому Криму, посилила цей "шквал дезінформації", а іноді відвертої брехні, наголосили дослідники.



Міф 1: «Нинішня напруженість - це результат послідовно агресивної поведінки України та її союзників на Заході. Росія лише захищає свої законні інтереси та не відповідає за цей конфлікт” Проєкт Євросоюзу "ЄС проти дезінформації" спростував сім найпоширеніших і найнебезпечніших міфів про російсько-український конфлікт, що триває з 2014 року.Результати дослідження оприлюднено на сайті проєкту.Його автори наголосили, що з початку окупації Криму та військової агресії на сході Росія веде постійну, контрольовану державою кампанію з дезінформації проти України. Вона спрямована на росіян, мешканців сусідніх із РФ країн, Євросоюзу та інших, з метою маніпулювання інформацією та впливу на громадську думку.Військова ескалація з боку Росії, яка розпочалася навесні 2021 року на кордоні з Україною та в окупованому Криму, посилила цей "шквал дезінформації", а іноді відвертої брехні, наголосили дослідники.

На практиці Росія продовжує порушувати міжнародне законодавство та інші ухвалені нею ж угоди. Окупацією Кримського півострова, актами збройної агресії проти України РФ, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, порушила щонайменше 12 міжнародних та двосторонніх договорів. Зокрема, Статут ООН, Гельсінський Заключний акт та Паризьку хартію, що гарантують суверенну рівність та територіальну цілісність держав, недоторканність кордонів, утримання від загрози силою чи застосування сили, а також свободу держав обирати чи змінювати власні заходи безпеки.

Міф 2: Цей конфлікт спровокувала ситуація в Україні. Є докази того, що Україна чинить звірства проти російськомовного населення на сході країни. Росія має втрутитися, зокрема, тому, що Україна та Росія – “одна нація”. Україна просто належить до "привілейованої сфери впливу" Росії"

Твердження про те, що Україна нападає на власну територію та переслідує власних громадян, є абсурдним. Щоб активізувати внутрішню підтримку військової агресії Росії, контрольовані російським урядом ЗМІ невтомно намагаються заплямувати репутацію України, звинувачуючи її нібито у скоєнні геноциду в Східній Україні, безпідставно проводячи паралелі з нацизмом та Другою світовою та вигадуючи історії, які мають викликати негативні емоції у аудиторії.



Є багато прикладів таких вигаданих історій, які найкраще ілюструють відомий приклад із російського телевізійного репортажу, де українські війська звинувачують у тому, що вони розіп'яли маленького хлопчика на сході України на початку конфлікту. Фактчекери швидко довели, що історія була повною вигадкою. Подібні історії з'являються й надалі.



Немає жодних доказів того, що російськомовні люди чи етнічні росіяни на сході України зазнають переслідувань. Це підтверджено звітами Ради Європи, Верховного комісара ООН з прав людини та ОБСЄ.



Міф 3: "У будь-якому разі Україна змушена звернутися до Росії, тому що ЄС та Захід не зацікавлені в цій країні та покинули її"

Насправді Україна стала одним з головних партнерів ЄС. В останні роки це партнерство було закріплене в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та у Поглибленій та всеосяжній зоні вільної торгівлі. ЄС є найбільшим торговим партнером України, на якого припадає понад 40% товарообігу, також він фінансує широкий спектр програм в Україні в рамках Східного партнерства та підтримує Україну у реалізації її плану реформ. З 2014 року ЄС надав Україні 17 мільярдів євро позик та грантів.

Євросоюз з 2014 року послідовно підтримує суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Також ЄС запровадив обмежувальні заходи проти Росії щодо свідомої дестабілізації України, зокрема, й на Кримському півострові. ЄС також підтримує Україну у посиленні дезінформації та кібератак.



Міф 4: “У нинішній кризі винні НАТО та Захід. Якби вони виконали свою обіцянку не розширювати альянс, Росія б не відчувала загрози”

Насправді НАТО ніколи не давало такої обіцянки, більше того: ніхто про неї не просив. Російські державні ЗМІ часто стверджували, що радянському лідеру Михайлу Горбачову усно пообіцяли, що НАТО не розширюватиметься за межі об'єднаної Німеччини. Але сам російський політик спростував це твердження в інтерв'ю 2014 року, заявивши, що тема розширення НАТО взагалі не обговорювалася в ті роки.



Твердження, що НАТО пообіцяло не розширюватись, помилково описує саму природу альянсу. НАТО як оборонний союз не розширюється в імперіалістичному сенсі. Рішення про членство в НАТО приймають кожен окремий заявник і 30 союзників по НАТО. Кожна суверенна держава може обрати свій шлях, та її сусіди не мають права втручатися.

Міф 5: “Через агресивне розширення НАТО Росія оточена ворогами і має захищатися”

Жодна країна чи альянс не планують вторгнення до Росії. ЄС та Україна є рішучими прихильниками встановленого європейського порядку безпеки. До того ж, Росія є найбільшою за географією країною світу з населенням понад 140 мільйонів осіб і має одну з найбільших збройних сил у світі з найбільшою кількістю ядерної зброї. Тому абсурдно вважати Росію країною, яка зазнає "гострої загрози". РФ має менше однієї шістнадцятої сухопутного кордону з державами-членами НАТО. З 14 країн, з якими межує Росія, лише п'ять членів НАТО.



Є кілька міжнародних організацій, двосторонніх угод та форматів, у яких Росія може брати участь у співпраці та мирному діалозі. Наприклад, у рамках ОБСЄ та режимів контролю над озброєннями. ЄС зберігає відкритими канали зв'язку з РФ як невіддільну частину політики п'яти керівних принципів Євросоюзу щодо Росії.



Водночас Україна як суверенна країна має повне право обирати свою політику та союзи, в яких вона бере участь. Думка про те, що Росія повинна мати право вето на суверенні рішення України, є безпідставною.



Міф 6: “В жодному разі Росія не відповідальна за нинішню напруженість в Україні. Україна свідомо порушила Мінські домовленості, а Захід продовжує озброювати Україну. Росія має швидко реагувати, захищаючи свої межі. Провокація йде із Заходу”

Росія є стороною Мінських угод, і це найсвіжіші офіційні документи, в яких РФ підтвердила суверенітет та територіальну цілісність України. Проте Росія зі свого боку не виконала Мінських домовленостей. Російська сторона та її маріонетки не зуміли забезпечити припинення вогню, відвести тяжке озброєння, здійснити повний обмін політичними ув'язненими чи забезпечити доставку гуманітарної допомоги на основі міжнародного механізму.

Навпаки, Росія сприяє незаконним збройним формуванням на сході України, не дозволяє безперешкодного доступу спостерігачам СММ ОБСЄ, зокрема, до українсько-російського кордону, де (дуже обмежена) моніторингова місія припинила діяльність через вето Росії влітку 2021 року.



Саме Росія зібрала 140 тисяч військових та військову техніку на кордонах України, у тому числі на окупованому Кримському півострові.



Водночас Україна виконала такий обсяг Мінських домовленостей, який було можливо, не маючи контролю над територією, та роз'яснила виконання кожного пункту. Україна ухвалила та продовжила з оновленням законодавство про особливий статус та амністію (2014), а також підготувала проєкт закону про місцеві вибори (2014). Україна також ухвалила зміни до Конституції, щоб надати більше автономії непідконтрольним територіям (2015).



Міф 7: “ЄС у будь-якому разі слабкий і неактуальний. Навіщо взагалі говорити із ЄС?

Росія наполегливо намагається переконати світ, що ЄС слабкий і не зацікавлений у просуванні міжнародного миру та безпеки. Російські чиновники та державні ЗМІ регулярно зображують ЄС як застаріле утворення, нездатне впоратися з кризами, чи то російсько-українським конфліктом, чи будь-яким іншим міжнародним питанням.



Те, що після закінчення Другої світової війни у Європі мир, вже є достатнім спростуванням цього твердження, йдеться у дослідженні. ЄС у координації з ООН, НАТО, ОБСЄ, Радою Європи, членами Великої сімки та іншими міжнародними партнерами зробив внесок у мир та безпеку в європейському регіоні та за його межами, зокрема, в Україні.