В "Європейській Солідарності" розповіли про підсумки зустрічі з послами G7

Зустріч послів країн Великої сімки з п'ятим президентом України Петром Порошенком пройшла на вищому дипломатичному рівні. Посли зазначили, що Україна знаходиться на правильному шляху розвитку і потребує продовження курсу реформ, які забезпечать її економічний розвиток.
Про це повідомляє пресслужба партії "ЄС".
"Посли G7 провели широку дискусію з Петром Порошенком, 5-м президентом України і лідером "Європейської Солідарності" про ситуацію з безпекою, реакцію на пандемію COVID-19 і прогрес в реформах в Україні", - повідомляється на офіційній сторінці Групи семи в Твіттері.
"Посли G7 провели широку дискусію з Петром Порошенком, 5-м президентом України і лідером "Європейської Солідарності" про ситуацію з безпекою, реакцію на пандемію COVID-19 і прогрес в реформах в Україні", - повідомляється на офіційній сторінці Групи семи в Твіттері.
Петро Порошенко після зустрічі з послами G7 та Європейського Союзу в Україні ще раз подякував партнерам за підтримку нашої держави.
"Важливо забезпечити внутрішню єдність перед обличчям російської агресії, і я вдячний за підтримку цього мого заклику з боку послів G7 і ЄС. Україна не одна на своєму шляху в ЄС і НАТО, тоді як реформи мають вирішальне значення для успіху", - переконаний п'ятий президент.
Він також представив план "Європейської Солідарності" з протидії коронавірусу. "Розраховую на підтримку G7 і ЄС для швидкого надання Україні достатньої кількості високоякісних вакцин", - повідомив Порошенко.
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