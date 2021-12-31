В "Європейській Солідарності" розповіли про підсумки зустрічі з послами G7

07:32 22 квітень Київ, Україна

Зустріч послів країн Великої сімки з п'ятим президентом України Петром Порошенком пройшла на вищому дипломатичному рівні. Посли зазначили, що Україна знаходиться на правильному шляху розвитку і потребує продовження курсу реформ, які забезпечать її економічний розвиток.





"Посли Про це повідомляє пресслужба партії "ЄС"."Посли G7 провели широку дискусію з Петром Порошенком, 5-м президентом України і лідером "Європейської Солідарності" про ситуацію з безпекою, реакцію на пандемію COVID-19 і прогрес в реформах в Україні", - повідомляється на офіційній сторінці Групи семи в Твіттері.

"Посли підкреслили, що для успіху реформ, які забезпечать стійкість і процвітання України, потрібно, щоб усі зацікавлені сторони працювали разом на досягнення результатів, яких заслуговує країна", - йдеться в повідомленні послів країн Сімки.

Петро Порошенко після зустрічі з послами G7 та Європейського Союзу в Україні ще раз подякував партнерам за підтримку нашої держави.

"Мав прекрасний і змістовний обмін думками з послами країн Групи семи та ЄС. Вдячний за непохитну підтримку територіальної цілісності України і готовність збільшувати ціну за подальшу ескалацію з боку Росії", - зазначив Порошенко.

"Важливо забезпечити внутрішню єдність перед обличчям російської агресії, і я вдячний за підтримку цього мого заклику з боку послів G7 і ЄС. Україна не одна на своєму шляху в ЄС і НАТО, тоді як реформи мають вирішальне значення для успіху", - переконаний п'ятий президент.



Він також представив план "Європейської Солідарності" з протидії коронавірусу. "Розраховую на підтримку G7 і ЄС для швидкого надання Україні достатньої кількості високоякісних вакцин", - повідомив Порошенко.