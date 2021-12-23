В Європарламенті розчаровані ефективністю "нормандської четвірки" і пропонують замінити її новим європейським форматом

20:56 14 квітень Київ, Україна

Європейський дипломат Вітольд Ващиковський запропонував малоефективну нормандську четвірку замінити новими європейськими інститутами за участю США, Польщі, Румунії і навіть Туреччини.

Про це він сказав під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони 14 квітня.



На його думку, на практиці ні Мінський, ні Нормандський формат фактично не дали результату: хоча масштабної війни вдалося уникнути, тому що Росія частково досягла своєї мети - дестабілізувати ситуацію в Україні, але стійкого миру немає, а також немає рішення по Криму.



"На мою думку, потрібен новий формат, з європейськими інститутами, такими як Європейська служба зовнішніх справ за участю США і, можливо, сусідів - таких як Польща, Румунія або Туреччина, яких може перш за все зачепити ескалація", - зазначив Ващиковський.



Як відомо, в 2015-2018 роках Вітольд Ващиковський був міністром закордонних справ Польщі.