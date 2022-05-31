У Європарламенті розкритикували ЄС за "Напівпродумані санкції" проти росії

14:46 31 травня Київ, Україна

Члени Європарламенту розкритикували компроміс країн ЄС щодо нафтового ембарго.





Євродепутат від "зелених" Расмус Про це йдеться у публікації Spiegel Online.Євродепутат від "зелених" Расмус Андресен заявив про абсолютне розчарування тим, що з-під ембарго вивели нафтопостачання через трубопроводи.

"Напівпродумані санкції дають росії фатальний сигнал", - заявив він.

ЄС має бути більш "амбітним, але це крок у правильному напрямку", - написав у Twitter лідер консервативної групи ЄНП Манфред Вебер.

Віцепрезидент Європарламенту, депутат від Вільної демократичної партії Нікола Бер заявила, що 27 главам держав та урядів "не вдалося зробити великий стрибок".

"Через легке нафтове ембарго держави-члени ЄС не виправдали очікувань", - зазначила вона.



Євродепутат соціал-демократ Єнс Гайєр привітав угоду, але розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за довгий опір нафтовому ембарго.



За його словами, той факт, що Орбан тепер домігся виключення для постачання через трубопровід, "завдає шкоди послідовній лінії проти російської агресії".