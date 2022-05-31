У Європарламенті розкритикували ЄС за "Напівпродумані санкції" проти росії

Члени Європарламенту розкритикували компроміс країн ЄС щодо нафтового ембарго.
Про це йдеться у публікації Spiegel Online.
Євродепутат від "зелених" Расмус Андресен заявив про абсолютне розчарування тим, що з-під ембарго вивели нафтопостачання через трубопроводи.
Євродепутат від "зелених" Расмус Андресен заявив про абсолютне розчарування тим, що з-під ембарго вивели нафтопостачання через трубопроводи.
Віцепрезидент Європарламенту, депутат від Вільної демократичної партії Нікола Бер заявила, що 27 главам держав та урядів "не вдалося зробити великий стрибок".
Євродепутат соціал-демократ Єнс Гайєр привітав угоду, але розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за довгий опір нафтовому ембарго.
За його словами, той факт, що Орбан тепер домігся виключення для постачання через трубопровід, "завдає шкоди послідовній лінії проти російської агресії".
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