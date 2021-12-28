В Європарламенті запропонували створити «план дій» щодо членства в ЄС

15:50 20 квітень Київ, Україна

Співголова парламентської організації Східного партнерства між Європейським Союзом і його східноєвропейськими партнерами, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс заявив, що Євросоюзу необхідно розробити «план дій» членства за аналогією НАТОвського документа.

«ЄС повинен створити більше можливостей для тих країн, які більш амбітні. Всі ідеї, які ми обговорювали в Європарламенті в минулому році, - секторальна інтеграція, інтеграція «чотирьох свобод», - повинні отримати практичні дорожні карти, щоб було зрозуміло, куди ця інтеграція веде, якого роду переваги країни отримають, якщо досягнуто поставлених цілей. Як ми розуміємо, існує потреба в Плані дій щодо членства. Україна і Грузія прагнуть до Плану дій, щоб отримати членство в НАТО, існує необхідність подібного плану дій по інтеграції цих країн в ЄС. Нам потрібен новий моментум. Це саме те, що повинен обговорити ЄС і прийняти рішення», - сказав політик.

Він зазначив, що в останні роки в країнах регіону відбулося багато нового, і не завжди воно було просте і позитивне. Це стосується нових викликів для безпеки України, на кордонах якої Кремль продовжує нарощувати небезпечну військову присутність.

Як повідомлялося, в Євросоюзі триває робота з визначення перспектив програми Східного партнерства до майбутнього саміту, який має відбутися в другій половині цього року. В Європарламенті депутат від Литви Андрюс Кубілюс запропонував концепцію «Тріо асоціації» для України, Молдови і Грузії, які уклали з Євросоюзом Угоди про асоціацію та створення поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі. Ця концепція передбачає чітке визнання для країн «Тріо» перспективи членства в ЄС за умови виконання всіх необхідних критеріїв, що має стати потужним стимулом для реформ і для демократичного розвитку кожної з країн-партнерів.