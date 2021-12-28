В Європарламенті запропонували створити «план дій» щодо членства в ЄС

Співголова парламентської організації Східного партнерства між Європейським Союзом і його східноєвропейськими партнерами, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс заявив, що Євросоюзу необхідно розробити «план дій» членства за аналогією НАТОвського документа.
Він зазначив, що в останні роки в країнах регіону відбулося багато нового, і не завжди воно було просте і позитивне. Це стосується нових викликів для безпеки України, на кордонах якої Кремль продовжує нарощувати небезпечну військову присутність.
Як повідомлялося, в Євросоюзі триває робота з визначення перспектив програми Східного партнерства до майбутнього саміту, який має відбутися в другій половині цього року. В Європарламенті депутат від Литви Андрюс Кубілюс запропонував концепцію «Тріо асоціації» для України, Молдови і Грузії, які уклали з Євросоюзом Угоди про асоціацію та створення поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі. Ця концепція передбачає чітке визнання для країн «Тріо» перспективи членства в ЄС за умови виконання всіх необхідних критеріїв, що має стати потужним стимулом для реформ і для демократичного розвитку кожної з країн-партнерів.
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