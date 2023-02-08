У Європарламенті засудили рішення грузинського суду у справі Саакашвілі

15:22 08 лютого Київ, Україна

Депутати Європейського парламенту висловили розчарування рішенням Тбіліського міського суду відхилити клопотання про відстрочку чи звільнення від покарання колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі у зв'язку з тяжким станом здоров'я.



Про це йдеться у заяві Офісу депутата Європарламенту Пятраса Ауштрявічюса.

"Ми, депутати Європейського парламенту, що підписалися, висловлюємо наше глибоке розчарування і жаль з приводу байдужості грузинської влади до швидкого погіршення стану здоров'я колишнього президента Михайла Саакашвілі", — йдеться у заяві.

У Євросоюзі нагадали, що Європейський парламент раніше у своїй резолюції від 9 червня 2022 року висловив стурбованість станом здоров'я президента Саакашвілі та закликав до його звільнення з гуманітарних міркувань, щоб він міг отримати належне медичне лікування за кордоном.

"Бути європейцем означає бути відданим європейським цінностям та ідеалам, чого поки не вистачає грузинській стороні. Ми закликаємо грузинську владу та грузинський народ поважати людську гідність президента Саакашвілі та захистити його життя. Ми закликаємо вас запобігти трагедії, яка підірве ваші європейські прагнення та відкладення на вступ до ЄС", - підсумували депутати Європарламенту.

Тбіліський міський суд 6 лютого не задовольнив клопотання адвокатів і не звільнив колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі від покарання та не відстрочив його. Саакашвілі назвав рішення суду смертним вироком.