У Європарламенті засудили рішення грузинського суду у справі Саакашвілі

Депутати Європейського парламенту висловили розчарування рішенням Тбіліського міського суду відхилити клопотання про відстрочку чи звільнення від покарання колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі у зв'язку з тяжким станом здоров'я.
Про це йдеться у заяві Офісу депутата Європарламенту Пятраса Ауштрявічюса.
Про це йдеться у заяві Офісу депутата Європарламенту Пятраса Ауштрявічюса.
У Євросоюзі нагадали, що Європейський парламент раніше у своїй резолюції від 9 червня 2022 року висловив стурбованість станом здоров'я президента Саакашвілі та закликав до його звільнення з гуманітарних міркувань, щоб він міг отримати належне медичне лікування за кордоном.
Тбіліський міський суд 6 лютого не задовольнив клопотання адвокатів і не звільнив колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі від покарання та не відстрочив його. Саакашвілі назвав рішення суду смертним вироком.
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