В Європарламенті мають намір посилити санкції проти російських чиновників

Глава Європейського парламенту Давид Сассолі впевнений, що дисиденти, неурядові організації та незалежні ЗМІ Росії потребують захисту Євросоюзу.
Про це Сассолі сказав в інтерв'ю, передає T-Online.
Коментуючи недавні події навколо примусової посадки літака RyanAir в Мінську, Сассолі зазначив, що відносини Москви і Мінська продовжать зміцнюватися.
За його словами, взаємодія Євросоюзу і Росії також "дуже напружена" на тлі отруєння і тюремного ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, а також конфлікту на сході України.
Сассолі сказав, що ЄС продовжить підтримувати увагу до справи з посадкою літака в Мінську і тиснути на білоруську владу, а також висловив надію, що це призведе до звільнення Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз запропонував США об'єднатися проти Росії. Про це йдеться в проєкті спільної заяви для саміту ЄС-США.
За його словами, взаємодія Євросоюзу і Росії також "дуже напружена" на тлі отруєння і тюремного ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, а також конфлікту на сході України.
Сассолі сказав, що ЄС продовжить підтримувати увагу до справи з посадкою літака в Мінську і тиснути на білоруську владу, а також висловив надію, що це призведе до звільнення Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз запропонував США об'єднатися проти Росії. Про це йдеться в проєкті спільної заяви для саміту ЄС-США.
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