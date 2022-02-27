В Європарламенті мають намір посилити санкції проти російських чиновників

12:35 30 травень Київ, Україна

Глава Європейського парламенту Давид Сассолі впевнений, що дисиденти, неурядові організації та незалежні ЗМІ Росії потребують захисту Євросоюзу.
 
Про це Сассолі сказав в інтерв'ю, передає T-Online.
"Нам необхідно посилити санкції проти російських чиновників, а також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством, підтримувати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ", - сказав політик.
Коментуючи недавні події навколо примусової посадки літака RyanAir в Мінську, Сассолі зазначив, що відносини Москви і Мінська продовжать зміцнюватися.

За його словами, взаємодія Євросоюзу і Росії також "дуже напружена" на тлі отруєння і тюремного ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, а також конфлікту на сході України.

Сассолі сказав, що ЄС продовжить підтримувати увагу до справи з посадкою літака в Мінську і тиснути на білоруську владу, а також висловив надію, що це призведе до звільнення Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз запропонував США об'єднатися проти Росії. Про це йдеться в проєкті спільної заяви для саміту ЄС-США.