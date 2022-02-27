В Європарламенті мають намір посилити санкції проти російських чиновників

12:35 30 травень Київ, Україна

Глава Європейського парламенту Давид Сассолі впевнений, що дисиденти, неурядові організації та незалежні ЗМІ Росії потребують захисту Євросоюзу.

Про це Сассолі сказав в інтерв'ю, передає T-Online.

"Нам необхідно посилити санкції проти російських чиновників, а також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством, підтримувати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ", - сказав політик.