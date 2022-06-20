В Естонії з 10 липня набуде чинності заборона на ввезення санкційних товарів з рф приватними особами

16:01 20 червня Київ, Україна

В Естонії 10 липня набуде чинності повна заборона на ввезення з росії санкційних товарів, яка поширюється на приватних осіб. Заборона, пов'язана із прийнятими на рівні ЄС санкціями з метою припинення фінансування збройної агресії проти України.



Повний перелік підсанкційних товарів опубліковано, зокрема, на сайті Податково-митного департаменту, в якому порекомендували звернути особливу увагу на повну заборону ввезення алкогольних напоїв міцністю менше 80%. Також заборонено імпорт з рф меблів, деревини, добрив та інших товарів, які приватні особи щодня привозили з собою з росії.





У Податково-митному департаменті нагадали, що порушення санкцій є злочином, провадження у якому може вести Поліція безпеки (Капо) та, за рішенням прокуратури, Податково-митний департамент з винесенням остаточного рішення в суді.

"Залежно від характеру порушення, у разі першого та ненавмисного порушення, кримінальна справа не порушуватиметься", - додали в податковому органі.

У департаменті також нагадали, що санкції поширюються на вивезення до росії низки товарів, віднесених до предметів розкоші, зокрема, певної побутової електроніки.