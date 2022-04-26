В ЄСПЛ відповіли на скаргу РФ проти України: Україна не зобов'язана поставляти воду до Криму

20:59 23 липня Київ, Україна

Європейський суд з прав людини відхилив запит, який на початку поточного тижня подала Росія щодо України. У цьому документі українська сторона звинувачувалася за 10 пунктами, серед яких загибель мирних жителів в 2014 році, катастрофа MH17, обстріл російських територій, дискримінація російськомовного населення.



Про це повідомив уповноважений уряду у справах ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина.



Він розповів, що ЄСПЛ офіційно повідомив Україну про міждержавну скаргу, яка надійшла від РФ, а також повідомив, що відхилив заяву російського уряду про застосування так званого "правила 39", тобто тимчасових забезпечувальних заходів, які Москва просила накласти на Україну на час розгляду скарги.



"Вони, зокрема, просили, щоб Суд зобов'язав Україну припинити "дискримінацію" російськомовного населення, невідкладно призупинити дію норм законодавства щодо мови освіти, тобто скасувати прийняте освітнє законодавство, а також хотіли відновлення мовлення російських медіа та відновлення доступу до заблокованих сайтів", - розповів Ліщина.



"Цікаво, що частину своєї заяви до ЄСПЛ про правило 39 росіяни подали англійською, але решту своєї скарги проти України надіслали до Страсбурга російською мовою", - поділився подивом урядовий уповноважений.



Також в скарзі проти України РФ просила застосувати "39-е правило" щодо подачі води до Криму, зобов'язавши Україну відновити водопостачання.



У частині, що стосується правила 39, РФ отримала відмову в повному обсязі.



Нагадаємо, в українському Мін'юсті назвали російський позов "перемогою над здоровим глуздом".