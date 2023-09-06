У ЄС прокоментували присутність росії у списках запрошених на саміт G20

Прессекретар президента Європейської ради Джурек Кузькевич заявив, що поки що немає сенсу обговорювати внесення росії до списків запрошених на саміт G20, який пройде 9-10 вересня в Індії.
До речі, України у списках запрошених держав на саміт G20 немає.
З постійних членів "Великої двадцятки" на саміт запрошено лідерів Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індонезії, Італії, Японії, Мексики, Південної Кореї, Саудівської Аравії, Південної Африки, Туреччини, Британії, США, а також президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та голову Євроради Шарля Мішеля.
У той самий час оприлюднили також дев'ять країн, які не є членами G20: Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нідерланди, Нігерія, Оман, Сінгапур, Іспанія та Об'єднані Арабські Емірати.
Як пишуть західні ЗМІ, путін ще вирішує, чи їхати йому до Індії особисто. Торік президент росії не відвідував захід.
Раніше Верховна Рада підтримала постанову №8203, у якій звернулася до держав G20 із закликом виключити росію зі складу групи.
З постійних членів "Великої двадцятки" на саміт запрошено лідерів Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індонезії, Італії, Японії, Мексики, Південної Кореї, Саудівської Аравії, Південної Африки, Туреччини, Британії, США, а також президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та голову Євроради Шарля Мішеля.
У той самий час оприлюднили також дев'ять країн, які не є членами G20: Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нідерланди, Нігерія, Оман, Сінгапур, Іспанія та Об'єднані Арабські Емірати.
Як пишуть західні ЗМІ, путін ще вирішує, чи їхати йому до Індії особисто. Торік президент росії не відвідував захід.
Раніше Верховна Рада підтримала постанову №8203, у якій звернулася до держав G20 із закликом виключити росію зі складу групи.
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