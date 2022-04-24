В ЄС закликали Путіна скасувати закони про «іноагентів» і «небажані організації»

17:21 23 липня Київ, Україна

Євросоюз засудив введення в Росії законів про «іноземних агентів» і «небажані організації», заявивши, що вони суперечать міжнародному праву.

Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх зв'язків.



ЄС закликав російську владу скасувати закони про «іноземних агентів» і «небажані організації».



«Сукупний вплив цих останніх подій разом з цілою низкою репресивних заходів, спрямованих проти шановних НПО та окремих осіб в Росії, призводить до подальшого придушення інакомислення, опозиції, критичних голосів і незалежних інститутів в російській публічній сфері. Це викликає особливу тривогу напередодні вересневих виборів до Держдуми», - заявили в ЄС.



15 липня Генпрокуратура Росії визнала «небажаною організацією» американську компанію Project Media, Inc. Крім того, Мін'юст вніс п'ятьох журналістів «Проєкту», а також головну редакторку «Відкритих медіа» Юлію Ярош і кореспондентку «Радіо Свободи» Єлизавету Маєтну в список іноземних агентів.