У ЄС пообіцяли підтримку країнам, які страждають від "тиску Росії", серед країн Україна та Молдова

Підбиваючи підсумки року, Жозеп Боррель, високий представник Євросоюзу із закордонних справ, нагадав колегам, що ЄС має продовжувати надавати підтримку країнам, схильним до тиску з боку Російської Федерації.
Зокрема, йдеться про Україну та Молдову.
Він зазначив, що зараз дуже важливо підтримувати Молдову та Україну, доки гібридні конфлікти не будуть вичерпані. Щодо Білорусії Боррель також займає строгу позицію, висловившись, що до республіки необхідно зберегти «непохитний підхід». Чиновник запевняє, що «саміт Східного партнерства підтвердив стратегічний, амбітний та перспективний підхід ЄС до наших східноєвропейських партнерів».
Він нагадав і про те, що 2021 рік чудово дав зрозуміти, які способи і методи можуть впливати на політику Білорусії, навівши за приклад п'ятий пакет санкцій проти Мінська.
Крім цього, кілька днів тому Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, заявила про готовність запровадити вже наявні санкції проти Росії, якщо вона виявить агресію щодо України, акцентувавши увагу на серйозних наслідках для РФ.
Тим часом в Адміністрації президента США розглядають широкий список можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну. У тому числі відключення РФ від платіжної системи SWIFT.
Зокрема, йдеться про Україну та Молдову.
Він зазначив, що зараз дуже важливо підтримувати Молдову та Україну, доки гібридні конфлікти не будуть вичерпані. Щодо Білорусії Боррель також займає строгу позицію, висловившись, що до республіки необхідно зберегти «непохитний підхід». Чиновник запевняє, що «саміт Східного партнерства підтвердив стратегічний, амбітний та перспективний підхід ЄС до наших східноєвропейських партнерів».
Він нагадав і про те, що 2021 рік чудово дав зрозуміти, які способи і методи можуть впливати на політику Білорусії, навівши за приклад п'ятий пакет санкцій проти Мінська.
Крім цього, кілька днів тому Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, заявила про готовність запровадити вже наявні санкції проти Росії, якщо вона виявить агресію щодо України, акцентувавши увагу на серйозних наслідках для РФ.
Тим часом в Адміністрації президента США розглядають широкий список можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну. У тому числі відключення РФ від платіжної системи SWIFT.
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