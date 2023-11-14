У ЄС підтвердили, що не зможуть поставити Україні мільйон боєприпасів до кінця березня

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ціль Євросоюзу з постачання Україні 1 мільйона боєприпасів не буде досягнуто до кінця березня.
Про це Борис Пісторіус сказав на полях саміту міністрів оборони країн-членів ЄС у Брюсселі, де обговорюються шляхи збільшення постачання, передає Guardian.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель сказав, що ціль стосується запасів та нового виробництва, але одна з проблем полягає у тому, що "40% продукції експортується" за межі блоку.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через "сумний стан оборонної промисловості".
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