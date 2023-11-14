У ЄС підтвердили, що не зможуть поставити Україні мільйон боєприпасів до кінця березня

12:05 14 листопада Київ, Україна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ціль Євросоюзу з постачання Україні 1 мільйона боєприпасів не буде досягнуто до кінця березня.
 
Про це Борис Пісторіус сказав на полях саміту міністрів оборони країн-членів ЄС у Брюсселі, де обговорюються шляхи збільшення постачання, передає Guardian.
"Можна з упевненістю припустити, що кількість один мільйон боєприпасів не буде досягнута", - сказав Пісторіус журналістам, які прибули на саміт міністрів оборони.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель сказав, що ціль стосується запасів та нового виробництва, але одна з проблем полягає у тому, що "40% продукції експортується" за межі блоку.
"Близько 40% продукції експортується до третіх країн. Отже, браку виробничих потужностей немає, проблема в тому, що вони відправляють свою продукцію на інші ринки. Тому, можливо, нам потрібно спробувати перевести це виробництво на пріоритетне для України", - сказав Жозеп Борель.