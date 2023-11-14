У ЄС підтвердили, що не зможуть поставити Україні мільйон боєприпасів до кінця березня

"Близько 40% продукції експортується до третіх країн. Отже, браку виробничих потужностей немає, проблема в тому, що вони відправляють свою продукцію на інші ринки. Тому, можливо, нам потрібно спробувати перевести це виробництво на пріоритетне для України", - сказав Жозеп Борель.