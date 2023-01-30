У ЄС пояснили рішення про постачання танків Україні

18:25 30 січня Київ, Україна

Європейський Союз підтримав рішення надати танки Україні у відповідь на ескалацію з боку російської федерації. Про це на брифінгу заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

"Рішення про постачання танків в Україну зумовлене рішучістю ЄС допомогти Україні оборонятися на тлі підвищення рівня ескалації з боку росії. Тобто це відповідь на ескалацію з боку росії, яка вже близько року здійснює вторгнення в Україну, вбиває мирне населення, руйнує цивільну інфраструктуру, використовує голод як зброю", - сказав він.

За словами Стано, кремль намагається перетворити на зброю енергію, продовольство, щоб зламати Україну.