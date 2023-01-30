У ЄС пояснили рішення про постачання танків Україні
18:25 30 січня Київ, Україна
Європейський Союз підтримав рішення надати танки Україні у відповідь на ескалацію з боку російської федерації. Про це на брифінгу заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.
"Рішення про постачання танків в Україну зумовлене рішучістю ЄС допомогти Україні оборонятися на тлі підвищення рівня ескалації з боку росії. Тобто це відповідь на ескалацію з боку росії, яка вже близько року здійснює вторгнення в Україну, вбиває мирне населення, руйнує цивільну інфраструктуру, використовує голод як зброю", - сказав він.
За словами Стано, кремль намагається перетворити на зброю енергію, продовольство, щоб зламати Україну.
"Оскільки росія не припиняє свою агресію, ЄС має допомогти Україні оборонятися. Тому що Україна захищає свої території та народ від агресії, спрямованої на знищення країни та нації, як про це заявляв сам путін. Таким чином, наші дії не спрямовані на ескалацію. Це відповідь на російську ескалацію, атаки та кровопролиття, які росія вирішила проти цивільних цілей і мирного населення в Україні", — сказав він.
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