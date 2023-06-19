В ЄС немає країн, корумпованих настільки, як Україна

20:43 30 вересня Київ, Україна





Про це заявив європейський аудитор Юхан Партс (Juhan Parts) у четвер, 30 вересня.



Партс був відповідальний за підготовку звіту Європейської рахункової палати, присвяченого підтримці ЄС реформ в Україні в боротьбі з корупцією на високому рівні. Він зазначив, що в звіті ЄРП не аналізував діяльність української влади, оскільки займається виключно перевіркою інституцій в виконавчих органах ЄС, таких, як Єврокомісія, Європейська служба зовнішніх дій (ЄСЗД). Аудитори Європейської рахункової палати (ЄРП) вважають, що такого масштабу корупції, як в Україні, немає ні в одній країні Євросоюзу.Про це заявив європейський аудитор Юхан Партс (Juhan Parts) у четвер, 30 вересня.Партс був відповідальний за підготовку звіту Європейської рахункової палати, присвяченого підтримці ЄС реформ в Україні в боротьбі з корупцією на високому рівні. Він зазначив, що в звіті ЄРП не аналізував діяльність української влади, оскільки займається виключно перевіркою інституцій в виконавчих органах ЄС, таких, як Єврокомісія, Європейська служба зовнішніх дій (ЄСЗД).

"Наша головна роль спрямована на те, щоб демократія в Європі працювала краще. Ідея полягає в тому, щоб поліпшити роботу ЄС, зробити її більш ефективною, дієвою і економічною... Ми намагаємося розглянути основні ризики, що і як можна поліпшити", - пояснив Партс суть роботи ЄРП.

"Всім дуже добре відомо, що успішна боротьба з корупцією, встановлення стійкого верховенства права абсолютно необхідні для досягнення хороших результатів у будь-якій іншій області політики", - підкреслив аудитор.

"Якщо хочете, розумійте це як свого роду науковий факт - верховенство права є фундаментальною засадою для досягнення успіхів у всіх інших областях. Тому ми зосередилися, в основному, на верховенстві права, а саме - на великій корупції. Це наша логіка... Велика корупція - це коли висока влада пов'язана з приватними інтересами", - додав він.

На запитання інтерв'юера, чи йде мова про вищу політику, Партс відповів: "Про високу владу, якою б вона не була. У випадку з Україною йдеться про ситуацію так званого захоплення держави. Це ендемік. Нічого нового. Це загальновизнаний факт".



За його словами, "саме велика корупція є причиною так званої ситуації захоплення держави".

"Захоплення держави" означає, що хтось, ви називаєте їх олігархами, ми теж, або група людей використовують своє становище і різні інструменти - засоби масової інформації, політику, управління, державні підприємства - в своїх особистих інтересах. І головне питання, критичне питання нашого звіту - наскільки політика ЄС дійсно зосереджена на цьому головному ядрі причин великої корупції", - пояснив Партс.

Також Партс посилається на Transparency International, Індекс світового управління і дані МВФ, кажучи про корупцію в Україні.

"Ви можете повідомити своєму президенту, що є стільки об'єктивних індикаторів, що, подивившись на них, я думаю, можна сказати, що ситуацію в Україні не порівняти ні з однією з країн-членів ЄС", - вважає аудитор.

"Але ваш президент правий - так чи інакше корупція є скрізь, але в українському випадку ця ситуація ендемічна. І ніхто не оспорює, що це не так - це ендемічна, широко поширена ситуація, ситуація із захопленням держави. І з цього питання є консенсус серед дослідників, міжнародних організацій, багатьох урядів, які на двосторонній основі працюють з Україною - їхня думка дуже консенсусна", - говорить Партс.