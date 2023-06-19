В ЄС немає країн, корумпованих настільки, як Україна

Аудитори
Європейської рахункової палати (ЄРП) вважають, що такого масштабу корупції, як в Україні, немає ні в одній країні Євросоюзу.
Про це заявив європейський аудитор Юхан Партс (Juhan Parts) у четвер, 30 вересня.
Партс був відповідальний за підготовку звіту Європейської рахункової палати, присвяченого підтримці ЄС реформ в Україні в боротьбі з корупцією на високому рівні. Він зазначив, що в звіті ЄРП не аналізував діяльність української влади, оскільки займається виключно перевіркою інституцій в виконавчих органах ЄС, таких, як Єврокомісія, Європейська служба зовнішніх дій (ЄСЗД).
"Наша головна роль спрямована на те, щоб демократія в Європі працювала краще. Ідея полягає в тому, щоб поліпшити роботу ЄС, зробити її більш ефективною, дієвою і економічною... Ми намагаємося розглянути основні ризики, що і як можна поліпшити", - пояснив Партс суть роботи ЄРП.
"Всім дуже добре відомо, що успішна боротьба з корупцією, встановлення стійкого верховенства права абсолютно необхідні для досягнення хороших результатів у будь-якій іншій області політики", - підкреслив аудитор.
"Якщо хочете, розумійте це як свого роду науковий факт - верховенство права є фундаментальною засадою для досягнення успіхів у всіх інших областях. Тому ми зосередилися, в основному, на верховенстві права, а саме - на великій корупції. Це наша логіка... Велика корупція - це коли висока влада пов'язана з приватними інтересами", - додав він.
На запитання інтерв'юера, чи йде мова про вищу політику, Партс відповів: "Про високу владу, якою б вона не була. У випадку з Україною йдеться про ситуацію так званого захоплення держави. Це ендемік. Нічого нового. Це загальновизнаний факт".
За його словами, "саме велика корупція є причиною так званої ситуації захоплення держави".
"Захоплення держави" означає, що хтось, ви називаєте їх олігархами, ми теж, або група людей використовують своє становище і різні інструменти - засоби масової інформації, політику, управління, державні підприємства - в своїх особистих інтересах. І головне питання, критичне питання нашого звіту - наскільки політика ЄС дійсно зосереджена на цьому головному ядрі причин великої корупції", - пояснив Партс.
Також Партс посилається на Transparency International, Індекс світового управління і дані МВФ, кажучи про корупцію в Україні.
"Ви можете повідомити своєму президенту, що є стільки об'єктивних індикаторів, що, подивившись на них, я думаю, можна сказати, що ситуацію в Україні не порівняти ні з однією з країн-членів ЄС", - вважає аудитор.
"Але ваш президент правий - так чи інакше корупція є скрізь, але в українському випадку ця ситуація ендемічна. І ніхто не оспорює, що це не так - це ендемічна, широко поширена ситуація, ситуація із захопленням держави. І з цього питання є консенсус серед дослідників, міжнародних організацій, багатьох урядів, які на двосторонній основі працюють з Україною - їхня думка дуже консенсусна", - говорить Партс.
"У цьому відношенні моя відповідь така: я вважаю, що ситуацію в Україні не порівняти з будь-якими країнами ЄС. Кращим показником цього є зв'язок між економічним розвитком - ВВП на душу населення і індексом корупції - якщо ви покладете ці два показники разом - Україна і ВВП на душу населення - може бути, я помиляюся - це близько $5 тисяч на рік, в Польщі - $18 тисяч, в Естонії - $23 тисячі. Але ж всі ми почали в 1992 році з однієї і тієї ж стартової точки. Це - результат впливу корупції. Я думаю, що Україна є унікальною. Якщо ви подивитеся на дані, то ця країна повинна бути дуже багатою, але ця невелика група людей стала настільки багатою, що вони змогли взяти в заручники всю країну. А Україна повинна бути дуже багатою країною", - підсумував аудитор ЄРП.
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