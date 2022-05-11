В ЄС назвали умови зняття санкцій з Білорусі

12:37 08 серпня Київ, Україна

У разі відставки Лукашенка і відновлення повної демократії в Білоруській республіці, ЄС зобов'язується допомогти країні стабілізувати її економіку, реформувати інститути і створити нові робочі місця.
 
Про це йдеться в заяві верховного представника Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, опублікованій 8 серпня.

9 серпня - річниця президентських виборів в Білорусі. Боррель заявив, що тоді "надії народу Білорусі на обрання законного лідера країни були жорстоко зруйновані".

"Відтоді народ Білорусі постійно і мужньо бореться за повагу прав людини і основних свобод. Вони закликали до нових, демократичних виборів. Вони мирно протестували перед обличчям ігнорування режимом Лукашенка верховенства закону і міжнародних зобов'язань Білорусі і зобов'язань в галузі прав людини", - заявив Боррель.

За його словами, заклики білоруського народу залишилися без відповіді і режим Лукашенка "розправився з власним суспільством, послідовно поглиблюючи розкол з білоруським народом".

Глава європейської дипломатії також згадав про примусову посадку літака Ryanair, після якої був затриманий опозиційний журналіст Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега, які летіли в ньому.
"Разом з партнерами-однодумцями ЄС відкрито і одностайно закликає режим Лукашенка покласти край його репресивним практикам. У відповідності до свого поступового підходу ЄС готовий розглянути подальші заходи в світлі кричущого ігнорування режимом міжнародних зобов'язань. Єдиний спосіб покласти край політичній кризі - це всебічний національний діалог. Скасування санкцій ЄС буде можливе тільки тоді, коли влада Білорусі повністю дотримуватиметься принципів демократії і верховенства закону, поважатиме зобов'язання в галузі прав людини та припинить всі репресії. Режим повинен звільнити і беззастережно реабілітувати понад 600 політв'язнів і взяти участь в серйозному, що заслуговує довіри і інклюзивну політичному процесі, результатом якого стануть вільні і справедливі вибори під наглядом БДІПЛ/ОБСЄ", - йдеться в заяві.
Боррель заявив, що як тільки Білорусь вступить на шлях демократичного переходу, ЄС зобов'язується допомогти країні стабілізувати її економіку, реформувати інститути, щоб зробити їх більш стійкими і демократичними, створити нові робочі місця і підвищити рівень життя людей, в тому числі за допомогою Комплексного плану економічної підтримки до €3 млрд.
"ЄС, як і раніше, єдиний в подальшій підтримці народу Білорусі, в тому числі шляхом надання екстреної допомоги жертвам гноблення, а також незалежних ЗМІ і гуманітарної допомоги цивільному населенню. ЄС також продовжить підтримувати міжнародні ініціативи щодо залучення всіх винних до відповідальності, в тому числі через Управління Верховного комісара ООН з прав людини та Міжнародну платформу підзвітності для Білорусі. ЄС продовжуватиме підтримувати демократичну, незалежну, суверенну, процвітаючу і стабільну Білорусь. Голоси і воля народу Білорусі не будуть придушені", - заявив він.