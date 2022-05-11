В ЄС назвали умови зняття санкцій з Білорусі

У разі відставки Лукашенка і відновлення повної демократії в Білоруській республіці, ЄС зобов'язується допомогти країні стабілізувати її економіку, реформувати інститути і створити нові робочі місця.
Про це йдеться в заяві верховного представника Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, опублікованій 8 серпня.
9 серпня - річниця президентських виборів в Білорусі. Боррель заявив, що тоді "надії народу Білорусі на обрання законного лідера країни були жорстоко зруйновані".
"Відтоді народ Білорусі постійно і мужньо бореться за повагу прав людини і основних свобод. Вони закликали до нових, демократичних виборів. Вони мирно протестували перед обличчям ігнорування режимом Лукашенка верховенства закону і міжнародних зобов'язань Білорусі і зобов'язань в галузі прав людини", - заявив Боррель.
За його словами, заклики білоруського народу залишилися без відповіді і режим Лукашенка "розправився з власним суспільством, послідовно поглиблюючи розкол з білоруським народом".
Глава європейської дипломатії також згадав про примусову посадку літака Ryanair, після якої був затриманий опозиційний журналіст Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега, які летіли в ньому.
Боррель заявив, що як тільки Білорусь вступить на шлях демократичного переходу, ЄС зобов'язується допомогти країні стабілізувати її економіку, реформувати інститути, щоб зробити їх більш стійкими і демократичними, створити нові робочі місця і підвищити рівень життя людей, в тому числі за допомогою Комплексного плану економічної підтримки до €3 млрд.
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