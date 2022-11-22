У ЄС розпочнуть обговорення нового пакету санкцій проти росії

11:48 22 листопада Київ, Україна

Завтра, 23 вересня, Єврокомісія почне обговорювати з послами країн Євросоюзу новий пакет санкцій проти росії. Як повідомляє Politico, дипломати обговорять запровадження стелі цін на російську нафту до початку ембарго ЄС.

Серед інших можливих заходів проти росії дипломати назвали розширення списків осіб, які потрапляють під персональні санкції ЄС, та заборону на діаманти та інші предмети розкоші.



Єврокомісія зараз тестує заплановані заходи з послами кількох країн ЄС, і не всі учасники блоку впевнені у доцільності поспіху. На їхню думку, пакет ще не готовий і його ухвалення одночасно із введенням стелі цін на російську нафту тільки ускладнить ситуацію.



За словами двох чиновників, з якими поговорило Politico, основою дев'ятого пакету санкцій стануть персональні списки — він вдарить по російських чиновниках, пропагандистах, топменеджерах та інших діячах, які підтримують клептократичний режим путіна. За словами співрозмовників видання, учасники ЄС надали довгі списки, і експерти Єврокомісії зараз перевіряють зв'язок їхніх фігурантів із російським вторгненням до України. Це необхідно, щоб запровадження санкцій не можна було оскаржити у суді.



Попередній пакет санкцій проти росії Євросоюз ввів у жовтні у відповідь на анексію чотирьох українських регіонів за підсумками проведених там "референдумів". Цей раунд обмежень запровадив стелю цін при постачанні російської нафти в треті країни, експортні та імпортні заборони та низку інших заходів. Президент Литви Гітанас Науседа наполягав, щоб країни ЄС почали обговорювати наступний пакет санкцій уже 20 жовтня на саміті у Брюсселі.