В Енергодарі готують план можливої ​​евакуації із зони ризику - ОВА

План евакуації з Енергодару та зони ризику радіаційного забруднення коригується з урахуванням воєнної ситуації.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За словами голови ОВА, відбувається коригування плану евакуації з Енергодару та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням воєнної ситуації. Ситуація перебуває на контролі центральної влади.
Водночас Старух зазначив, що повністю реалізувати заходи цивільного захисту населення дуже важко, тому що частину території захоплено.
Поки що ж радіаційний стан на АЕС стабільний. Показники не перевищують норм. Але все може змінитися будь-якої миті через безглузду діяльність окупанта.
Водночас Старух зазначив, що повністю реалізувати заходи цивільного захисту населення дуже важко, тому що частину території захоплено.
Поки що ж радіаційний стан на АЕС стабільний. Показники не перевищують норм. Але все може змінитися будь-якої миті через безглузду діяльність окупанта.
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