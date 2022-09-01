В Енергодарі готують план можливої ​​евакуації із зони ризику - ОВА

12:41 16 серпня Київ, Україна

План евакуації з Енергодару та зони ризику радіаційного забруднення коригується з урахуванням воєнної ситуації.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ситуація небезпечна і не лише для Запорізької області. Якщо взяти 50 км зону обов'язкового відселення, що може виникнути внаслідок можливої аварії на АЕС в Енергодарі, то це понад 200 тисяч у нашій області та під 200 тисяч у сусідній Дніпропетровській області... Міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші", - повідомив він.

За словами голови ОВА, відбувається коригування плану евакуації з Енергодару та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням воєнної ситуації. Ситуація перебуває на контролі центральної влади.



Водночас Старух зазначив, що повністю реалізувати заходи цивільного захисту населення дуже важко, тому що частину території захоплено.



Поки що ж радіаційний стан на АЕС стабільний. Показники не перевищують норм. Але все може змінитися будь-якої миті через безглузду діяльність окупанта.