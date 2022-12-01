У Джанкойському районі є 750 одиниць озброєння та техніки - Генштаб
12:52 01 грудня Київ, Україна
Агресор стримує на півночі окупованого Криму великі резерви для посилення своїх угруповань, що воюють в Україні.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу у Military Media Center 1 грудня.
"Противник утримує на півночі окупованого Криму резерви для посилення своїх угруповань військ на Придніпровському та Оріхівському напрямках". Місто Джанкой
та прилеглі райони фактично перетворилися на найбільшу військову базу на ТОТ Крим, звідки здійснюється передислокація російських окупаційних військ та озброєння та військової техніки з росії. Так, за даними розвідки, у польовому парку в районі населеного пункту Медведівка (Джанкойський район – ред.) знаходиться близько 750 одиниць озброєння та військової техніки”, – зазначив він.
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