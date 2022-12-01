У Джанкойському районі є 750 одиниць озброєння та техніки - Генштаб

12:52 01 грудня Київ, Україна

Агресор стримує на півночі окупованого Криму великі резерви для посилення своїх угруповань, що воюють в Україні.



Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу у Military Media Center 1 грудня.