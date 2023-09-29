12:40 29 вересня Київ, Україна

В останні тижні сотні бойовиків, раніше пов'язаних із групою "Вагнера", почали переміщатися в Україну, можливо, з метою участі у бойових діях у складі різних російських військових підрозділів.



Про це інформує Міністерство оборони Великобританії у Twitter.



За даними, бойовики, раніше пов'язані з "Вагнером", повертаються до району Бахмута як індивідуальні військові та частини невеликих груп, які приєднуються до різних російських військових підрозділів.



Міністерство нагадує, що бійці з групи "Вагнер" залишили бойові дії в Україні на початку червня 2023 року, перед тим, як відбулася спроба заколоту.



Точний статус перекинутого персоналу поки що не зрозумілий, проте є ймовірність, що деяких бойовиків з "Вагнера" перевели до складу офіційних збройних сил росії.