В останні тижні сотні бойовиків, раніше пов'язаних із групою "Вагнера", почали переміщатися в Україну, можливо, з метою участі у бойових діях у складі різних російських військових підрозділів.
Про це інформує Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
За даними, бойовики, раніше пов'язані з "Вагнером", повертаються до району Бахмута як індивідуальні військові та частини невеликих груп, які приєднуються до різних російських військових підрозділів.
Міністерство нагадує, що бійці з групи "Вагнер" залишили бойові дії в Україні на початку червня 2023 року, перед тим, як відбулася спроба заколоту.
Точний статус перекинутого персоналу поки що не зрозумілий, проте є ймовірність, що деяких бойовиків з "Вагнера" перевели до складу офіційних збройних сил росії.
Про це інформує Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
За даними, бойовики, раніше пов'язані з "Вагнером", повертаються до району Бахмута як індивідуальні військові та частини невеликих груп, які приєднуються до різних російських військових підрозділів.
Міністерство нагадує, що бійці з групи "Вагнер" залишили бойові дії в Україні на початку червня 2023 року, перед тим, як відбулася спроба заколоту.
Точний статус перекинутого персоналу поки що не зрозумілий, проте є ймовірність, що деяких бойовиків з "Вагнера" перевели до складу офіційних збройних сил росії.
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