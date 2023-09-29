До Донецької області повернулися сотні бойовиків "Вагнера" ​​- британська розвідка

12:40 29 вересня Київ, Україна

В останні тижні сотні бойовиків, раніше пов'язаних із групою "Вагнера", почали переміщатися в Україну, можливо, з метою участі у бойових діях у складі різних російських військових підрозділів.

Про це інформує Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

За даними, бойовики, раніше пов'язані з "Вагнером", повертаються до району Бахмута як індивідуальні військові та частини невеликих груп, які приєднуються до різних російських військових підрозділів.

Міністерство нагадує, що бійці з групи "Вагнер" залишили бойові дії в Україні на початку червня 2023 року, перед тим, як відбулася спроба заколоту.

Точний статус перекинутого персоналу поки що не зрозумілий, проте є ймовірність, що деяких бойовиків з "Вагнера" перевели до складу офіційних збройних сил росії.
"Повідомлення свідчать про зосередження ветеранів "Вагнера" в районі Бахмута, їхній досвід, ймовірно, буде особливо корисним у даному секторі. Багато хто з них знайомий із поточною лінією фронту та тактикою українських збройних сил, оскільки раніше вони брали участь у бойових діях на цій території взимку", - наголошують у Міністерстві оборони Великобританії.