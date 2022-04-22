У Донецьку рашисти обстріляли лікарню. Будівля горить

«Обласна травматологічна лікарня в Лимані була обстріляна сьогодні російською армією із систем залпового вогню «Ураган». Прямі влучення снарядів спричинили пожежу і руйнування як у лікарні, так і в житлових будинках, розташованих поруч. Рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети», – зазначив він.

Рашисти продовжують обстрілювати Донеччину. Сьогодні завдали ударів по лікарні в Лимані. В результаті пошкоджено будівлю самої лікарні, а також прилеглі будинки. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook.