У деокупованому смт Херсонщини знайшли покинутий склад росії із сотнями боєприпасів до РСЗВ

18:11 14 жовтня Київ, Україна

СБУ виявила у звільненій Великій Олександрівці на Херсонщині покинутий росіянами склад із сотнями боєприпасів до РСЗВ, протитанковими ракетами та мінами.



Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Серед виявленого – понад пів тисячі артснарядів та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган", а також понад сотню протитанкових керованих ракет та протитанкових мін. Свій арсенал окупанти кинули під час відступу від стрімкого контрнаступу українських військ на Херсонському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Склад знаходився у приміщенні будинку культури.



Крім того, співробітники СБУ встановили численні факти вбивств та тортур місцевих жителів під час російської окупації. Зокрема, загарбники намагалися залякати людей, щоби змусити їх видати місця перебування учасників руху опору на півдні. Вони не дозволяли місцевим мешканцям ховати вбитих родичів на цвинтарі – люди використовували двори власних будинків.



СБУ також задокументувала факт викрадення мешканки селища, яку росіяни "звинуватили" у коригуванні артобстрілів.



На території гаражного кооперативу виявлено так звану "СТО", куди росіяни звозили викрадені у громадян автомобілі та розбирали їх на запчастини для подальшого вивезення до росії.