У деокупованому Ізюмі вилучили 13 мішків секретних документів РФ

15:48 24 жовтня Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів вилучили у деокупованому Ізюмі на Харківщині секретні документи окупантів, серед яких бойове розпорядження на вторгнення в Україну та карта області з маршрутом руху.



Про це повідомляє поліція Харківської області.



Серед виявлених речових доказів – секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців ЗС РФ танкових бригад, документи структурних підрозділів ВДА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних установ, підприємців підприємств".





Виявили "знахідку" у підвальному приміщенні на території ліцею.



Загалом поліцейські вилучили 13 мішків із документами. Виявили "знахідку" у підвальному приміщенні на території ліцею.Загалом поліцейські вилучили 13 мішків із документами.