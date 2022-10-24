У деокупованому Ізюмі вилучили 13 мішків секретних документів РФ

Співробітники правоохоронних органів вилучили у деокупованому Ізюмі на Харківщині секретні документи окупантів, серед яких бойове розпорядження на вторгнення в Україну та карта області з маршрутом руху.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Серед виявлених речових доказів – секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців ЗС РФ танкових бригад, документи структурних підрозділів ВДА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних установ, підприємців підприємств".
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Серед виявлених речових доказів – секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців ЗС РФ танкових бригад, документи структурних підрозділів ВДА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних установ, підприємців підприємств".
Виявили "знахідку" у підвальному приміщенні на території ліцею.
Загалом поліцейські вилучили 13 мішків із документами.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі