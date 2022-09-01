У день ВПС росії невідомі зламали ТБ і показали втрати росії в Україні

Як повідомив Тelegram-канал СтратКом ЗСУ, в Алтайському краї росії невідомі зламали кабельне ТБ і в день військово-повітряних сил росії крутили інформацію про загиблих росіян у війні з Україною, показували кадри з розбитою російською військовою технікою.
На кадрах видно, що на екрані телевізора зазначено, що станом на 12 серпня втрати ВПС росії склали понад 400 одиниць авіації та понад тисячу військових.
Раніше Генштаб заявив про успіхи під Харковом. ЗСУ змусили окупантів бігти під Харковом та відбили спроби просування на низці напрямків.
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