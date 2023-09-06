У День Незалежності України варто турбуватися росіянам - Скибицький
18:21 14 серпня Київ, Україна
Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький заявив, що росія може вдатися до чергової ракетної атаки 24 серпня, у День Незалежності України. Однак, за його словами, цього дня варто турбуватися росіянам.
"Російський агресор може вдатися до чергового акту ракетного тероризму в День Незалежності України. Це може статися на день раніше чи пізніше, або тривати кілька днів і хвилями. Я не думаю, що це може здивувати будь-кого з українців", - сказав Скибицький в інтерв'ю.
Він додав, що не в українських містах, а в росії мають тривожитися перед Днем Незалежності України, як і будь-якого іншого дня, бо поки окупанти перебувають на українській землі, "Московія не побачить і не відчує спокійного життя".
У разі тривоги представник ГУР
закликав українців спускатися в укриття.
"День Незалежності України - найголовніше державне свято. За набуття державності боролися багато поколінь українців, і ця цінність мотивує нинішніх борців за свободу та звільнення України продовжувати наполегливу та креативну роботу", - підкреслив він.
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