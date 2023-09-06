У День Незалежності України варто турбуватися росіянам - Скибицький

18:21 14 серпня Київ, Україна

Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький заявив, що росія може вдатися до чергової ракетної атаки 24 серпня, у День Незалежності України. Однак, за його словами, цього дня варто турбуватися росіянам.

"Російський агресор може вдатися до чергового акту ракетного тероризму в День Незалежності України. Це може статися на день раніше чи пізніше, або тривати кілька днів і хвилями. Я не думаю, що це може здивувати будь-кого з українців", - сказав Скибицький в інтерв'ю.



Він додав, що не в українських містах, а в росії мають тривожитися перед Днем Незалежності України, як і будь-якого іншого дня, бо поки окупанти перебувають на українській землі, "Московія не побачить і не відчує спокійного життя".



У разі тривоги представник Він додав, що не в українських містах, а в росії мають тривожитися перед Днем Незалежності України, як і будь-якого іншого дня, бо поки окупанти перебувають на українській землі, "Московія не побачить і не відчує спокійного життя".У разі тривоги представник ГУР закликав українців спускатися в укриття.