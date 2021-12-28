У грудні Росія наростила постачання озброєнь на Донбас – Міноборони

17:36 28 грудень Київ, Україна

Росія у грудні продовжила нарощувати військову підтримку проросійським збройним формуванням на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, заявляє у вівторок, 28 грудня, головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).



За даними української розвідки, з території РФ до окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) приховано завезли бойову техніку, озброєння та боєприпаси, радіоелектронну боротьбу, безпілотні літальні апарати. Стверджується, деякі поставки здійснювалися під прикриттям "гуманітарного конвою".



В українській розвідці впевнені, що Росія протягом грудня значно збільшила постачання нових або модернізованих бойових броньованих машин. Водночас російська сторона поки що ніяк не коментувала зазначену в повідомленні ГУР МО інформацію.



У своєму звіті 24 грудня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Донбасу колони російських вантажівок із написами "Гуманітарна допомога" та кілька одиниць військової техніки.



Раніше ГУР МО повідомляло, що в ОРДЛО постійно дислокуються від 600 до 800 російських офіцерів та генералів. Російські кадрові військові займають командні пости у першому та другому армійських корпусах у так званих ДНР та ЛНР, які, як стверджують в українській розвідці, мають чітко визначену роль у веденні як оборонних, так і наступальних операцій Росії проти України.



Водночас з жовтня Росія наростила військову присутність уздовж усього східного українського кордону. За даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня, а кількість російських військ на кордоні може зрости до 175 тисяч. У свою чергу секретар РНБО України Олексій Данилов вважає, що Кремль прагнутиме дестабілізувати Україну зсередини за допомогою кібератак та поглиблення енергетичної кризи, а якщо цього зробити не вдасться, Росія може перекинути війська через кордон. Росія всі звинувачення відкидає.