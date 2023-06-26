У Данії відбулася мирна конференція щодо України — ЗМІ

У столиці Данії, Копенгагені, відбулася мирна конференція щодо України. За даними журналістів, окрім представників кількох західних країн, у заході також взяли участь дипломати з країн глобального Півдня – зокрема Китаю, Індії, Бразилії та Південної Африки.
Про це повідомляють низка ЗМІ та передає громадська радіостанція Німеччини Deutschlandfunk.
Згідно з повідомленнями, головною метою було заручитись підтримкою цих країн, які досі займали переважно нейтральну чи стриману позицію щодо війни в Україні.
За інформацією брюссельської студії ARD, офіційні мирні переговори можуть відбутися вже в липні. Данські ЗМІ та французьке інформаційне агентство AFP повідомили, що ініціатива проведення конференції походить від України.
Згідно з повідомленнями, головною метою було заручитись підтримкою цих країн, які досі займали переважно нейтральну чи стриману позицію щодо війни в Україні.
За інформацією брюссельської студії ARD, офіційні мирні переговори можуть відбутися вже в липні. Данські ЗМІ та французьке інформаційне агентство AFP повідомили, що ініціатива проведення конференції походить від України.
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