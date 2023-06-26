У Данії відбулася мирна конференція щодо України — ЗМІ

12:02 26 червня Київ, Україна

У столиці Данії, Копенгагені, відбулася мирна конференція щодо України. За даними журналістів, окрім представників кількох західних країн, у заході також взяли участь дипломати з країн глобального Півдня – зокрема Китаю, Індії, Бразилії та Південної Африки.

Про це повідомляють низка ЗМІ та передає громадська радіостанція Німеччини Deutschlandfunk.



Згідно з повідомленнями, головною метою було заручитись підтримкою цих країн, які досі займали переважно нейтральну чи стриману позицію щодо війни в Україні.



За інформацією брюссельської студії ARD, офіційні мирні переговори можуть відбутися вже в липні. Данські ЗМІ та французьке інформаційне агентство AFP повідомили, що ініціатива проведення конференції походить від України.