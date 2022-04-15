У ЦРУ побоюються, що путін застосує тактичну ядерну зброю

США серйозно ставляться до загрози застосування росією тактичної ядерної зброї проти України, заявив у четвер глава ЦРУ Вільям Бернс.
За його словами, натиснути на «червону кнопку» президент рф володимир путін може від відчаю у зв'язку зі складнощами, які зазнає його армія.
«З огляду на можливу нерозсудливість президента путіна та російського керівництва, враховуючи проблеми, які вони поки що відчували з військової точки зору, ніхто з нас не може легко ставитися до загрози, яку представляє можливе звернення до тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності», — сказав Бернс, виступаючи в Університеті технологій Джорджії.
ЦРУ, за його словами, «дуже уважно спостерігає», але поки що не бачить конкретних ознак, що росія готує такий крок.
«Хоча ми чули войовничу риторику з боку кремля з приводу підвищення рівня ядерної боєготовності, ми поки що не побачили практичних доказів розміщення або військових рішень, які підкріпили б такі побоювання», — сказав Бернс (його цитує CNN).
За словами голови ЦРУ, апетити путіна, який «загруз» в образах, амбіціях і невпевненості, зростають у міру того, як він стає все більш ізольованим, а коло його радників звужується до людей, які не здатні йому заперечити. "У цьому невеликому колі не можуть зробити кар'єри ті, хто ставить під сумнів його погляди або його вперту, майже містичну віру в те, що його доля - відновити сферу впливу росії", - сказав Бернс.
Відвівши війська від Києва, який так і не вдалося взяти за місяць війни, міноборони рф стягує сили до Донбасу для вирішального удару, який владі необхідно приурочити до 9 травня і зробити як перемогу.
За оцінкою Пентагону, на сході та півдні України зосереджено 65 батальйонно-тактичних груп і додаткові сили можуть прибути найближчими днями.
В останню добу на Донбас перекидаються вертольоти, артилерійські з'єднання, а також командні сили та авіація, розповів Fox News високопосадовець Міноборони США.
«Вони роблять речі, які, як ми вважаємо, вважають потрібними, щоб створити умови для відновлення наземної операції», — додав він.
За його словами, натиснути на «червону кнопку» президент рф володимир путін може від відчаю у зв'язку зі складнощами, які зазнає його армія.
«З огляду на можливу нерозсудливість президента путіна та російського керівництва, враховуючи проблеми, які вони поки що відчували з військової точки зору, ніхто з нас не може легко ставитися до загрози, яку представляє можливе звернення до тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності», — сказав Бернс, виступаючи в Університеті технологій Джорджії.
ЦРУ, за його словами, «дуже уважно спостерігає», але поки що не бачить конкретних ознак, що росія готує такий крок.
«Хоча ми чули войовничу риторику з боку кремля з приводу підвищення рівня ядерної боєготовності, ми поки що не побачили практичних доказів розміщення або військових рішень, які підкріпили б такі побоювання», — сказав Бернс (його цитує CNN).
За словами голови ЦРУ, апетити путіна, який «загруз» в образах, амбіціях і невпевненості, зростають у міру того, як він стає все більш ізольованим, а коло його радників звужується до людей, які не здатні йому заперечити. "У цьому невеликому колі не можуть зробити кар'єри ті, хто ставить під сумнів його погляди або його вперту, майже містичну віру в те, що його доля - відновити сферу впливу росії", - сказав Бернс.
Відвівши війська від Києва, який так і не вдалося взяти за місяць війни, міноборони рф стягує сили до Донбасу для вирішального удару, який владі необхідно приурочити до 9 травня і зробити як перемогу.
За оцінкою Пентагону, на сході та півдні України зосереджено 65 батальйонно-тактичних груп і додаткові сили можуть прибути найближчими днями.
В останню добу на Донбас перекидаються вертольоти, артилерійські з'єднання, а також командні сили та авіація, розповів Fox News високопосадовець Міноборони США.
«Вони роблять речі, які, як ми вважаємо, вважають потрібними, щоб створити умови для відновлення наземної операції», — додав він.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі