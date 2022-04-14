У чотирьох регіонах України пройдуть повторні вибори

09:37 18 листопада Київ, Україна

У пресслужбі Центральної виборчої комісії повідомили, що в січні 2021 року в чотирьох регіонах України пройдуть повторні вибори через рішення суду і смерті кандидатів.

"У деяких містах знову пройдуть місцеві вибори. Повторні місцеві вибори", - йдеться в повідомленні.

У місті Новгород-Сіверський 17 січня 2021 року будуть обирати мера. 31 січня 2021 року в Борисполі пройдуть вибори міського голови замість Анатолія Федорчука, який помер від коронавірусу.



Ще раз прийдуть виборці на дільниці і в місті Бровари - суд призначив повторні вибори броварського міського голови і депутатів Броварської міської ради.



У селі Уланівка суд призначив повторні вибори сільського голови.



У Центрвиборчкомі зазначили, що ще не розглядали питання про дату проведення повторних виборів в Конотопі, тому про дату повторних виборів мера повідомлять пізніше.