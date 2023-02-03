У Чорному морі збільшилася присутність ворожих ракетоносіїв

11:08 03 лютого Київ, Україна

У корабельному угрупованні російського флоту у Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 10 кораблів - два ракетоносії.



Загальний залп може становити 16 ракет типу Калібр.



Про це повідомив речник Оперативного командування Південь, полковник Владислав Назаров.



Окрім того, за його словами, окупанти посилили розвідку безпілотниками. Фіксується підготовка до можливих обстрілів України.