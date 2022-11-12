У Чорному морі збільшено кількість російських ракетоносіїв

07:32 12 листопада Київ, Україна

У Чорному морі на бойовому чергуванні нині знаходиться угруповання, що складається з 21 корабля, у тому числі два російські судна-носія Калібрів. Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами. Про це у суботу, 12 листопада, повідомляє ОК Південь.

"Ворог очевидно налаштований продовжувати практику ракетних та дронових ударів, у тому числі і по об'єктах критичної, енергетичної інфраструктури. Будьте уважні та свідомі, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично, а до обмежень у рамках воєнного стану – з розумінням. Дотримуйтесь встановленого порядку та алгоритмів дій за сигналами тривог, залишайте паніку ворогові та довіряйте Силам оборони. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в соцмережах почали з'являтися фотографії, які свідчили, що ЗСУ увійшли до Херсона. Згодом у Головному управлінні розвідки також підтвердили, що українська армія бере під контроль Херсон. А ввечері інформацію про звільнення міста підтвердив президент Володимир Зеленський.