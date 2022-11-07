У Чорному морі серед російських кораблів немає носіїв ракет ОК Південь

08:48 05 листопада Київ, Україна

В акваторії Чорного моря виконують завдання сім кораблів та катерів ворога. Про це у суботу, 5 листопада, повідомляє Оперативне командування Південь.

"В акваторії Чорного моря виконують завдання сім кораблів та катерів ворожого недофлоту, які маневрують уздовж південно-західного узбережжя Криму. Носіїв крилатих ракет на чергуванні не зафіксовано", - повідомили у ОК Південь, додавши, що загроза застосування ракет, зокрема з моря, залишається.

Наголошується, що загроза дронових атак також цілком імовірна.

Нагадаємо, 1 листопада, вдень, українські військові вперше не зафіксували на чергуванні жодного російського ракетоносія.

Як повідомлялося, напередодні ввечері на півдні було збито обидві крилаті ракети типу Калібр, які запустили росіяни.