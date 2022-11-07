У Чорному морі серед російських кораблів немає носіїв ракет ОК Південь

В акваторії Чорного моря виконують завдання сім кораблів та катерів ворога. Про це у суботу, 5 листопада, повідомляє Оперативне командування Південь.
Наголошується, що загроза дронових атак також цілком імовірна.
Нагадаємо, 1 листопада, вдень, українські військові вперше не зафіксували на чергуванні жодного російського ракетоносія.
Як повідомлялося, напередодні ввечері на півдні було збито обидві крилаті ракети типу Калібр, які запустили росіяни.
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