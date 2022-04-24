У Чорному морі зосереджено 20 кораблів і підводних човнів РФ з крилатими ракетами

08:53 24 квітня Київ, Україна

Не маючи успіху на суші, російські війська стали зосереджувати свої зусилля на захопленій акваторії моря. Зараз у Чорноморській операційній зоні знаходиться близько 20 ворожих кораблів та підводних човнів, оснащених крилатими ракетами. Про це повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров.

Серед них є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу Калібр. Блокуючи судноплавство, проводячи повітряну розвідку, вони продовжують нести загрозу ракетного удару майже по всій території України», - наголосив він.

Напередодні Росія завдала ракетного удару по Одесі. В результаті загинули вісім людей. Серед них три покоління однієї сім'ї – тримісячна дівчинка, її 28-річна мама, а також бабуся.

Як писала Times, в акваторії Чорного моря діють як мінімум чотири субмарини проекту 877. Як зазначено, саме з них ворог запускає ракети на кшталт Калібр з далеких цілей в українському тилу.