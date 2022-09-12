У Чорногорії хочуть скасувати безвізовий режим для росіян

Уряд Чорногорії запропонував скасувати безвізовий режим для росіян. Там наголошують, що оскільки країна йде до Євросоюзу, то в усьому має бути на боці ЄС.
Про це пише чорногорське видання DAN із посиланням на МЗС Чорногорії.
Якби уряд погодився з думкою міністра закордонних справ, це практично означало б запровадження віз для громадян російської федерації.
Безвізовий режим між росією та Чорногорією діє з 2008 року.
Видання вказує, що з 1 червня по 14 серпня 2022 р. державний кордон на в'їзді до Чорногорії перетнули понад 48 000 громадян росії, що на 15% більше, ніж за той же період 2021 року.
Безвізовий режим між росією та Чорногорією діє з 2008 року.
Видання вказує, що з 1 червня по 14 серпня 2022 р. державний кордон на в'їзді до Чорногорії перетнули понад 48 000 громадян росії, що на 15% більше, ніж за той же період 2021 року.
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